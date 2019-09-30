Рекорд всех времен Марии Ласицкене: три подряд «золота» на ЧМ по прыжкам в высоту

В Дохе проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Фаворит соревнований в прыжках в высоту – российская прыгунья Мария Ласицкене. Она с первой же попытки взяла высоту 2,04 м и победила. Второй стала украинка Ярослава Магучих – 2,04 м с третьей попытки. «Бронза» у американки Вашти Каннингэм.

«Моя единственная цель – выиграть и побить личный рекорд», – сказала Ласицкене перед турниром. Выиграть она сумела, но рекорд побить не удалось. У нее он 2,06 м, три попытки на 2,08 успеха не принесли. Мировой рекорд пока что тоже не покорен – это 2,09 болгарской легкоатлетки Стефки Костадиновой, который был установлен в 1987 году.

У Ласицкене третье «золото» на ЧМ по легкой атлетике, и это потрясающий результат.