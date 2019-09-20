«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Важно, что соглашение разорвали по взаимному согласию. Вот заявление с официального сайта «Краснодара»: «Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.
Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты».
Дальше клуб опубликовал трехминутное видео с моментами игры Мамаева.
Не все болельщики довольны таким решением клуба.
Последний матч Мамаева за «Краснодар» состоялся 7 октября 2018 года. Он не играл в футбол почти год. Все это время «Краснодар» работал над расторжением контракта, но мешал регламент. За это время позиция клуба так и не поменялась.
Сейчас Мамаевым интересуются несколько клубов РПЛ. Если по нему еще до конца ничего не ясно, то по Кокорину прояснилось. Он будет играть за «Зенит», хотя сейчас клубу отказали в регистрации игрока.