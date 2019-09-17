Кокорин и Мамаев освободились из колонии. Что дальше?

Из колонии ИК-4 в Алексеевке отпущены футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они вышли из заключения досрочно. Последним матчем в карьере обоих игроков пока остается игра «Зенита» и «Краснодара» 7 октября 2018 года. Игроки провели без профессионального футбола почти год. Перспективы у них все равно хорошие.