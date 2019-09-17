Кокорин и Мамаев освободились из колонии. Что дальше?
17 сентября 2019, 10:08
Из колонии ИК-4 в Алексеевке отпущены футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они вышли из заключения досрочно. Последним матчем в карьере обоих игроков пока остается игра «Зенита» и «Краснодара» 7 октября 2018 года. Игроки провели без профессионального футбола почти год. Перспективы у них все равно хорошие.
- Кокорин и Мамаев почти точно останутся в РПЛ и продолжат игровую карьеру. В «Сочи», «Урале» и «Ахмате» говорили, что готовы взять обоих футболистов в любой момент.
- Сразу после освобождения адвокат Кокорина сказал, что вчера игрок подписал новое соглашение с «Зенитом». В каналах клуба это еще не подтвердили. Предыдущий контракт Кокорина с «Зенитом» перестал действовать летом.
- По Мамаеву все запутаннее. Его контракт с «Краснодаром» действует до декабря, но клуб обратился в РФС по вопросу расторжения. Зимой на Мамаева нацеливаются «Крылья Советов». Тренер Миодраг Божович уже говорил, что Мамаев усилил бы его команду.
- Теоретически Мамаев и Кокорин могут вернуться даже в сборную России. «Все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычеркивать человека из жизни – это самое худшее», – главные слова Станислава Черчесова по этой теме.
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