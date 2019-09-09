Самые популярные россияне в инстаграме. Первый – Хабиб, а не Бузова

Через сутки после боя с Дастином Порье Хабиб обошел по числу подписчиков давнего лидера рейтинга Ольгу Бузову.

При этом у Хабиба в 4 раза меньше постов – 3 500 против 12 200.

Чтобы понимать масштаб. У других крупных русских спортсменов профили в инстаграме в разы меньше.