Медведев почти повторил историческое чудо. Только один человек побеждал Надаля на US Open, когда проиграл два первых сета

5 сентября 2015 года состоялось уникальное событие. На все том же US Open Рафаэль Надаль спокойно выигрывал у Фабио Фоньини (6:3, 6:4), но потом все поменялось. Итальянец затащил три сета подряд (6:4, 6:3, 6:4) и перевернул весь матч. Итоговая победа осталась именно за Фоньини. До и после этого момента Надаль никогда не проигрывал на «Шлемах», если вел 2:0 по партиям.

Общая статистика Надаля в матчах «Большого шлема» с победой в двух первых сетах – 209:1. Даниил Медведев проиграл ему в пяти сетах: 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Было близко.