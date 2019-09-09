Медведев выиграл 12 матчей между финалами с Надалем. Но у него взял только два сета
09 сентября 2019, 04:08
11 августа Рафаэль Надаль и Даниил Медведев играли в финале турнира в Монреале. Тогда Надаль легко выиграл в двух сетах (6:3, 6:0). 9 сентября на US Open для победы были нужны минимум три сета. Здесь Надаль выиграл два подряд, а потом игра перевернулась.
Медведев тоже взял два сета в финале US Open-2019. В решающей партии сильнее все равно был Надаль. Общий счет их матча: 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Победная серия Медведева между этими финалами впечатляет. Набралось 12 игр и попутно выигранный турнир в Цинциннати.
- Медведев – Надаль – 0:2 (3:6, 0:6, поражение в Монреале)
- Медведев – Эдмунд – 2:0 (6:2, 7:5)
- Медведев – Пэр – 2:0 (7:6, 6:1)
- Медведев – Штруфф – 2:0 (6:2, 6:1)
- Медведев – Рублев – 2:0 (6:2, 6:3)
- Медведев – Джокович – 2:1 (3:6, 6:3, 6:3)
- Медведев – Гоффен – 2:0 (7:6, 6:4, победа в Цинциннати)
- Медведев – Гуннесваран – 3:0 (6:4, 6:1, 6:2)
- Медведев – Делльен – 3:1 (6:3, 7:5, 5:7, 6:3)
- Медведев – Лопес – 3:1 (7:6, 4:6, 7:6, 6:4)
- Медведев – Кепфер – 3:1 (3:6, 6:3, 6:2, 7:6)
- Медведев – Вавринка – 3:1 (7:6, 6:3, 3:6, 6:1)
- Медведев – Димитров – 3:0 (7:6, 6:4, 6:3)
- Медведев – Надаль – 2:3 (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, поражение на US Open)
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