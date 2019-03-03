Голкипера СКА Шестеркина дисквалифицировали на один матч за нанесение травмы сопернику

03 марта 2019, 16:22

Пострадал форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш. Из-за нарушения Даугавиньш упал и врезался в борт. Он не имеет претензий к Шестеркину и считает, что это был игровой момент. Теперь вратарь пропустит четвертую игру серии. 

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Телеграм-канал «Мутко против» пишет, что травма не позволила Даугавиньшу попасть в роддом. Его жена родила дочь.

Даугавиньша забрали в больницу с повреждением верхней части тела, но уже завтра могут выписать

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