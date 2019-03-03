Голкипера СКА Шестеркина дисквалифицировали на один матч за нанесение травмы сопернику

Пострадал форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш. Из-за нарушения Даугавиньш упал и врезался в борт. Он не имеет претензий к Шестеркину и считает, что это был игровой момент. Теперь вратарь пропустит четвертую игру серии.