Артемий Панарин раскритиковал власть в РФ, выразил отношение к религии и пообещал организовать благотворительный фонд

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал почти часовое интервью Sports.ru, где затронул важнейшие темы о спорте и жизни. На его слова уже отреагировали несколько бывших хоккеистов. О Путине «Думаю, он уже не понимает, где – хорошо, где – плохо. Мне кажется, ему уже психологически не так просто трезво оценивать ситуацию, потому что есть много людей, которые подводят его к решениям. Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и все правильно делаешь, ты что, думаешь, станешь видеть свои ошибки? Как ты будешь их видеть? Беззаконие. Он лет 20 уже? В законе мы особо не выросли за это время. Футболистов только бедных наказали, показали, как могут. Еще претензия – он долго сидит, никому не дает. Наша главная ошибка – хотя их много – что все думают: «Лучше Владимира Владимировича у нас никого нет». Но это же бред. У нас сколько миллионов в стране, и нет ни одного такого человека? И лучше есть, по-любому».

О религии «Я религиозный человек. Но не фанатик. Батюшке из церкви я перестал верить. Я с Богом сам общаюсь, как с высшей силой, у меня свое. Я не верю, что батюшка в церкви знает больше, чем я, и что у него есть телефон, по которому он созванивается по пятницам с Богом и передает информацию. Перед каждой домашней игрой я иду в церковь. Просто уединиться, подумать, каким я хочу быть человеком. По спорту не прошу. Только чтобы все были здоровы и счастливы. Где-то начинаю сомневаться, но отойти от этого полностью… Легче сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что Бога нет. Конец жизни моей будет. Не знаю, как неверующие переживают проблемы. Я вот в себя ухожу, разговариваю со своим Богом в голове у себя. Есть на что надеяться». О жизни в России (Реплика журналиста: «Ты же помнишь нищие 90-е. Сейчас-то лучше жить») «Сейчас точно так же. Изменений мало, почти их нет. У людей нет работы. Не за что зацепиться. У нас два города, которые развиваются: Питер и Москва. Например, в Америке города развивают за счет того, что налоги остаются в штате. У нас многое идет в Москву, соответственно, люди в регионах работают на Москву. Это несправедливо, как мне всегда казалось».

О благотворительности «Мы с Алисой (девушка хоккеиста – прим.) собираемся сделать фонд. У меня есть отведенный миллион долларов – хотим инвестировать его в ценные бумаги в Америке. В среднем получается 8% заработка каждый год. Эти 8% мы будем раздавать больным детям, детдомам или пенсионерам. Если раздавать пенсионерам, то всем не раздашь, будем тысяч по 15-20 раздавать. Пока все на начальной стадии – пока не понимаем, как отслеживать пенсионеров, находить. С ними же еще не связаться: будешь деньги давать, они скажут, что сейчас НЛО прилетит, станут убегать. Не хочу вкладываться в существующие. И не буду весь миллион отдавать, потому что он сгорит. Но с каждой зарплаты буду добавлять: инвестировать по 100 тысяч». О переходе в «Рейнджерс» «Я позвал Алису к агенту домой, мы сидели вместе. Я спросил: «Что думаешь?». Она назвала другой клуб. Достаточно маленький город. Сказала: «Ну ничего, поедем туда». Не за деньгами, а чтобы не быть недооцененным. Хотя у меня и так все нормально. Там было гораздо лучше предложение. Логичнее было бы согласиться. И агент говорил, что логичнее выбрать другой клуб, отыграть там три года, потом подписать еще – и можно было не 80 млн заработать, а 120, потому что за три года все зарплаты повышаются. Алиса не повелась ни на какой Нью-Йорк, она сказала: «Поехали туда, купим дом, все равно будем счастливыми, радоваться, все будет хорошо». А я ответил: «Нет, все равно едем в Нью-Йорк».

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Реакция на интервью Панарина Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал слова о религии: «На месте Артемия я бы не разбрасывался направо и налево такими словами, именами и прочими понятиями. После подписания контракта Панарина не туда понесло. Батюшка – человек взрослый и знает намного больше, чем он». Двукратному олимпийскому чемпиону Борису Михайлову не понравились слова о президенте: «Если бы он высказался таким образом о своем друге – это одно, но подобные фразы о первом лице государства, человеке, который имеет беспрекословное уважение и доверие у граждан нашей страны – совсем другое». Чемпион мира-1993 Андрей Николишин не видит проблем: «У нас у каждого свое мнение, у Панарина есть свое, он имеет право говорить то, что считает нужным. Я не вижу никаких противопоказаний, что человек высказывается насчет власти. Да, он публичный человек, но он также имеет право так говорить». Мнение двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Быкова: «Мы живем в свободной и демократической стране. Каждый волен высказывать свое мнение и иметь его». Недавно Панарин показал себя в форме нового клуба. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге, где тренируется по индивидуальной программе. Сезон в НХЛ стартует 2 октября.