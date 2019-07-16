«Моменты можно пересчитать как блюда в скромной адлерской столовой». Влюбляемся в твиттер «Сочи»

«Сочи» – шум. Сначала они начинали предсезонку с 13 людьми в составе, потом стали арендным филиалом «Зенита», затем – помучили «Спартак» в гостях.

А еще они пока претендент на главное медиаоткрытие сезона (после «Гола», конечно). Их твиттер пока маленький (всего 1500 подписчиков) и с виду обычный (текстовые трансляции, поздравления и новости о трансферах).

Но иногда там проскакивают микрошедевры.

Например, такие метафоры про дождь.