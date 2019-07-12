Мощнейший трансфер в НБА. «Хьюстон» получил Уэстбрука в обмен на Пола

О трансфере сообщил корреспондент ESPN Адриан Войнаровски. «Хьюстон» получит Рассела Уэстбрука. По условиям договора, «Оклахома» заберет Криса Пола и: выборы в первом раунде драфтов в 2024 и 2026 годах. Кроме того, у «Оклахомы» будет возможность обменяться пиками в первом раунде драфтов в 2021-м и в 2025-м. Забавно, что Уэстбрук вел стендап-шоу «Почему нет?» на региональном канале Оклахомы в том момент, когда Войнаровски поделился инсайдом. Переход Уэстбрука в «Хьюстон» – важное событие в мире НБА. Во-первых, потому что «Рокетс» этим обменом разломали дуэт Криса Пола и Джеймса Хардена – пока не очень понятно, как Уэстбрук будет взаимодействовать с Харденом.

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Во-вторых, «Хьюстон» заранее создает для себя проблемы в плане игры . Теперь в команде есть один стабильный снайпер с трехочковых позиций – Харден. При Поле было два. Разница в проценте попаданий трехочковых бросков между Полом и Уэстбруком – 74% и 53,4%. Впрочем, есть и другое мнение. Популярный ведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что приход мощнейшего Уэстбрука не изменит игру и игровую направленность «Хьюстона» – он так и останется командой, которая строится вокруг Хардена. «Рокетс» останется командой Джеймса Хардена. Джеймс Харден бросает с периметра лучше, чем Расселл Уэстбрук. Учитывая это вместе с шестилетней превосходной игрой Джеймса Хардена за «Хьюстон», нет сомнений в том, Расселл Уэстбрук приходит в команду Джеймса Хардена. Он приходит не для того, чтобы возглавить «Рокетс». И для него это не проблема», – сказал Эй Смит.