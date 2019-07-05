Златан отыграл весь матч с ошибкой в фамилии, оформил дубль и бросил вызов Погба. Ничего необычного

05 июля 2019, 20:54

Златан Ибрагимович в этом сезоне МЛС:

  • 15 матчей.
  • 13 голов.
  • 4 голевых передачи.
  • Одна игра в майке с неправильно непачатанной фамилией.

В матче с «Торонто» «Гэлакси» прервал двухматчевую серию из поражений. Сам Ибра забил два. Первый мяч получился таким:

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Второй – таким:

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После игры он поучаствовал во флешмобе #BottleCapChallenge, вызвал Поля Погба.

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Но самое забавное – то, что он весь матч играл в майке с ошибкой в фамилии. На спине Златана было написано «Irbahimovic». Болельщики даже создали хештэг с неправильной фамилией страйкера.

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Этот казус разлетелся по социальным сетям. Кое-кто даже пытался шутить.

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«Неизвестный забил два гола в ворота «Торонто». Неплохо».

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«Администратору, отвечающему за майки в «Гэлакси», этой ночью будут сниться кошмары».

Тот самый флешмоб, в котором поучаствовал Златан «Ирбахимович»
Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками