Златан отыграл весь матч с ошибкой в фамилии, оформил дубль и бросил вызов Погба. Ничего необычного

Златан Ибрагимович в этом сезоне МЛС: 15 матчей.

13 голов.

4 голевых передачи.

Одна игра в майке с неправильно непачатанной фамилией. В матче с «Торонто» «Гэлакси» прервал двухматчевую серию из поражений. Сам Ибра забил два. Первый мяч получился таким:

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Второй – таким:

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После игры он поучаствовал во флешмобе #BottleCapChallenge, вызвал Поля Погба.

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Но самое забавное – то, что он весь матч играл в майке с ошибкой в фамилии. На спине Златана было написано «Irbahimovic». Болельщики даже создали хештэг с неправильной фамилией страйкера.

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Этот казус разлетелся по социальным сетям. Кое-кто даже пытался шутить.

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«Неизвестный забил два гола в ворота «Торонто». Неплохо».

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