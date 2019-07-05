С Алли из «Тоттенхэма» связаны много неприятных историй: он напивается и теряет сознание, попадает в секс-скандал и дерзит на поле
Пару дней назад случился скандал, связанный с футболистами АПЛ. Лингард и Рэшфорд поехали на отдых и засняли видео, где много мата, алкоголя и есть имитация секса. Тогда за них заступился Гари Невилл. «20 лет назад, отправляясь в отпуск, кто-нибудь из игроков легко мог уйти в запой на четыре недели. Игроки уходили в отпуск на пять-шесть недель и возвращались с лишним весом. Сейчас игроки более дисциплинированные. Все следят за тренировками и готовятся даже за пару недель до конца отпуска», – говорил Невилл.
Сейчас мнение Невилла уничтожил Деле Алли. В сториз Алли – занятия йогой. В СМИ – неприятная история с его отдыха. По данным The Sun, футболист, который сейчас отдыхает в Греции, перебрал с алкоголем. Жара сыграла свою роль – Алли потерял сознание. А его девушка, модель Руби Мэй, не смогла привести игрока в чувства и попросила двух охранников довести Деле до машины.
Разумеется, фотографии инцидента попали к таблоиду The Sun, который специализируется в Англии на отрицательных моментах.
С Алли связаны еще несколько не очень хороших историй:
- В 2018-м он попадал в секс-скандал. Видео интимного характера с участием Деле и Руби Мэй улетело в сеть. Агенство, занимающееся раскруткой футболиста, удалило ролик из сети и подало в суд на издание The Sun, которое распространило его.
- Алли показал средний палец во время матча сборных Англии и Словакии. ФИФА посчитала, что жест адресован арбитру, и забанила игрока на один матч.
- Во время матча «Арсенала» и «Тоттенхэма» в прошлом сезоне Алли слишком часто провоцировал соперников. За это в голову игрока прилетела бутылка с трибун. Сначала Деле замешкался, а потом повернулся к фанатам «Арсенала» и пальцами показал счет – 2:0 (такой счет был на тот момент).
- А еще Алли отвратно ведет себя на поле. Он много фолит, без конца огрызается с соперниками. Примеры ужасного поведения игрока: тут, тут и тут.
Несмотря на это, тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что с Алли все абсолютно в порядке: «Алли – молодой и невероятно перспективный игрок. Понятное дело: внимания к нему будет очень много. Но ни ему, ни болельщикам нашей команды не нужно обращать на все байки внимание. Важно лишь то, как он играет за «Тоттенхэм». А делает он это от всего сердца».