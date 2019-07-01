Джейсон Стэтхэм ударом ноги отвинтил крышку с бутылки – 5 млн просмотров за три часа. Это флешмоб бойца UFC

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Это не тизер нового «Форсажа», а свежий флешмоб – #bottlecapchallenge. Смысл прост, исполнение – нет. Волну начал чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй, который сначала показал свой удар (1,5 млн просмотров за три дня), потом – маленького сына (800 тысяч за сутки).

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Холлуоэй – второй в этой цепочке. Идея идет от лидера немецкого бренда Acronym Эрролсона Хью. Но именно Холлоуэй раскрутил ее широко, потому что его инстаграм в 13 раз популярнее.

До Стэтхэма вызов дошел через певца Джона Майера. Там тоже крутой удар.