Кучеров – самый ценный игрок сезона НХЛ, Василевский – лучший вратарь

В Лас-Вегасе вручили индивидуальные награды по итогам сезона в НХЛ. «Харт Трофи» (самый ценный игрок): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Российский хоккеист набрал 128 очков впервые с сезона-1995/96. «Приз Теда Линдсея» (лучший игрок по мнению профосюза): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Он – лидер по мультиочковым играм (38), очкам за матч (1,56) и очкам в большинстве. «Везина Трофи» (лучший вратарь): Андрей Василевский («Тампа-Бэй»). Выиграл больше всех матчей в лиге (39), у него 92,5% бросков.

Никита Кучеров с женой

«Норрис Трофи» (лучший защитник): Марк Джиордано («Калгари»). Капитан «Калгари» стал игроком с лучшим показателем полезности («+39»). «Селке Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана): Райан О’Райлли («Сент-Луис»). Лидер НХЛ по выигранным вбрасываниям (1086), первый в своем клубе – триумфаторе сезона – по передачам (49), очкам (77) и средней результативности (0,94). «Колдер Трофи» (лучший новичок): Элиас Петтерссон («Ванкувер»). Набрал 66 очков в дебютном сезоне – это лучший результат среди новичков в клубе. «Леди Бинг Трофи» (джентльмен на льду): Александр Барков («Флорида»). Всего восемь штрафных минут. Он трижды за последние четыре сезона претендовал на эту награду, но получил ее только сейчас. «Приз Джека Адамса» (лучший тренер): Барри Троц («Айлендерс»). Со своим клубом набрал на 23 очка больше, чем в прошлом сезоне, и привел его к лучшему результату с сезона-1983/84. Приз лучшему генеральному менеджеру: Дон Суини («Бостон»). Клуб вышел в финал Кубка Стэнли, это случилось в том числе благодаря приобретению нападающих Юханссона и Койла.

Дон Суини с женой