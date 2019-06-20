Кучеров – самый ценный игрок сезона НХЛ, Василевский – лучший вратарь
В Лас-Вегасе вручили индивидуальные награды по итогам сезона в НХЛ.
«Харт Трофи» (самый ценный игрок): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Российский хоккеист набрал 128 очков впервые с сезона-1995/96.
«Приз Теда Линдсея» (лучший игрок по мнению профосюза): Никита Кучеров («Тампа-Бэй»). Он – лидер по мультиочковым играм (38), очкам за матч (1,56) и очкам в большинстве.
«Везина Трофи» (лучший вратарь): Андрей Василевский («Тампа-Бэй»). Выиграл больше всех матчей в лиге (39), у него 92,5% бросков.
«Норрис Трофи» (лучший защитник): Марк Джиордано («Калгари»). Капитан «Калгари» стал игроком с лучшим показателем полезности («+39»).
«Селке Трофи» (лучший нападающий оборонительного плана): Райан О’Райлли («Сент-Луис»). Лидер НХЛ по выигранным вбрасываниям (1086), первый в своем клубе – триумфаторе сезона – по передачам (49), очкам (77) и средней результативности (0,94).
«Колдер Трофи» (лучший новичок): Элиас Петтерссон («Ванкувер»). Набрал 66 очков в дебютном сезоне – это лучший результат среди новичков в клубе.
«Леди Бинг Трофи» (джентльмен на льду): Александр Барков («Флорида»). Всего восемь штрафных минут. Он трижды за последние четыре сезона претендовал на эту награду, но получил ее только сейчас.
«Приз Джека Адамса» (лучший тренер): Барри Троц («Айлендерс»). Со своим клубом набрал на 23 очка больше, чем в прошлом сезоне, и привел его к лучшему результату с сезона-1983/84.
Приз лучшему генеральному менеджеру: Дон Суини («Бостон»). Клуб вышел в финал Кубка Стэнли, это случилось в том числе благодаря приобретению нападающих Юханссона и Койла.
«Билл Мастертон Трофи» (упорство, мужество и преданность хоккею): Робин Ленер («Айлендерс»). Голкипер откровенно рассказал перед сезоном о том, как лечился от алкогольной и наркотической зависимости. В сезоне Ленер одержал рекордные в карьере 25 побед, стал вторым по проценту отраженных бросков – 93% (для вратарей, сыгравших не менее десяти матчей).
«Кинг Клэнси Трофи» (лидерство и польза обществу): Джейсон Цукер («Миннесота»). Он вместе с женой начал кампанию по сбору средств для Детского госпиталя. За каждый гол (всего 21) он жертвовал по сумме в $1600. Всего же его кампания за первый год собрала более миллиона долларов.
Приз Марка Мессье за лидерство: Уэйн Симмондс («Нэшвилл»). Достиг рубежа в 800 матчей и шестой год подряд посещал хоккейные школы, где общался с учениками.