Германия забила 8 голов Эстонии, Северная Ирландия добилась супердостижения, защитник «Ростова» уничтожил Турцию

11 июня европейские сборные сыграли свои последние матчи квалификации к Евро-2020. В группе С Германия выиграла 8:0 у Эстонии , забив пять уже к перерыву. Отличились шесть игроков: Ройс, Гнабри (оба по дублю), Горетцка, Гюндоган, Вернер и Сане. Здесь же Северная Ирландия победила 1:0 Белоруссию. Никогда еще североирландцы не начинали любую квалификацию с четырех побед подряд . Впрочем, все четыре одержаны над белорусами и эстонцами.

Группа Е: венграм хватило одного гола, чтобы обыграть Уэльс, словаки на выезде грохнули Азербайджан 5:1. Ситуация здесь крайне запутанная и очень интересная.

Еще круче дела обстоят в группе Н. Уступившая в Турции Франция забила четыре безответных гола Андорре, турки же после своего большого успеха были биты 1:2 в Исландии, причем дублем отметился защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон . Какая красота в таблице:

Наша группа I: Россия выиграла третий матч подряд, теперь обыграв 1:0 Кипр, Казахстан забил четыре гола в ворота Сан-Марино, Бельгия разгромила 3:0 Шотландию. Все предельно комфортно для нас, но главные матчи еще впереди.

В группе J Италия уступала боснийцам, пропустив от Джеко, но спас Инсинье – сам забил, потом ассистировал Верратти, в итоге – 2:1. Финны выиграли 2:0 у Лихтенштейна, Армения победила на выезде Грецию – 3:2.