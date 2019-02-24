Сарри хотел заменить вратаря. Кепа отказался уходить с поля

24 февраля 2019, 22:06

Главный момент финала Кубка Лиги произошел еще до финального свистка. У Кепы были проблемы со здоровьем, поэтому Сарри хотел его заменить. 

Кабальеро переоделся и готовился выйти на поле, когда основной вратарь «Челси» отказался уходить на скамейку. Сарри настаивал на замене, психовал и бил по стулу, но выход Кабальеро так и не состоялся. 

Авторитет Кепы оказался выше, чем у тренера.  В серии пенальти он взял один удар, но «Манчестер Сити» все равно взял трофей. 

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