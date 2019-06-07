Судьи ошибочно засчитали победный гол в ворота «Бостона». «Сент-Луису» до победы в Кубке Стэнли остался один матч
В финале Кубка Стэнли «Сент-Луису» осталась одна победа над «Бостоном», чтобы завоевать трофей. В пятом матче «Сент-Луис» выиграл 2:1 (О’Райлли, Перрон – Дебраск). Споры вызывает заброшенная шайба Перрона, которая была забита с нарушением правил.
При счете 1:0 хоккеист «Сент-Луиса» Тайлер Бозак подсек соперника, но судьи не заметили этот эпизод, а через девять секунд был забит гол, соавтором которого являлся как раз Бозак. Злые фанаты «Бостона» после этого принялись кидать мусор на лед.
«Не знаю, что сказать, было единоборство. Не знаю, что там произошло – я пошел за шайбой, а он упал», – говорил после игры Бозак. Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди был другого мнения: «Судьи пропустили чертово нарушение. Это просто вопиющий момент». Слова директора НХЛ по судейству Стивена Уолкома: «Судейские решения мы не комментируем, в каждой игре случаются сотни свистков. Судья не усмотрел нарушения в эпизоде».
Еще несколько моментов по игре:
• Капитан «Бостона» Здено Хара сыграл 17 минут в матче, несмотря на перелом челюсти– он не мог говорить, с большим трудом открывал рот, поэтому на вопросы прессы отвечал в письменном виде. Зал устроил ему мощную овацию. «Это был вдохновляющий для нас пример», – сказал Кэссиди.
• Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 38 из 39 бросков, у него 15 побед в нынешнем плей-офф – повторение рекорда лиги для вратарей-новичков. «Я бы мог говорить о его игре весь день», – восторгался партнер по команде Колтон Парайко.
• Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев за 15 минут совершил шесть силовых приемов – это лучший результат в команде вместе с Брэденом Шенном.
Шестой матч серии состоится 10 июня. Победа «Сент-Луиса» принесет ему Кубок Стэнли, в случае успеха «Бостона» 13 июня будет сыгран седьмой матч.