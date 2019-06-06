Участник Олимпийских игр, долларовый миллиардер. Что нужно знать о новом владельце «Фиорентины»
«Фиорентина» объявила о смене владельца. Семья Делла Валле, которая владела и управляла командой последние 17 лет, продала ее за 170 миллионов евро американскому предпринимателю Рокко Комиссо. Вот – главные факты о Комиссо:
• Состояние Комиссо – 4,9 миллиарда долларов. По данным Forbes, он занимает 200 место в списке самых богатых американцев.
• Комиссо – итальянец, но почти всю жизнь он провел в США, в округе Колумбия. Там он играл в футбол за школу, приглашался в университетскую команду. На одном соревновании его заметил тренерский штаб Олимпийской сборной США и пригласил на ОИ-1972. Помимо Комиссо в ту сборную попали студенты со всей страны. Результат – четвертое место в группе с Марокко, Германией и Малайзией. Сам Комиссо провел на поле всего 15 минут.
• Несмотря на огромную любовь к футболу, своим главным делом Комиссо считает руководство компанией Mediacom – это пятый по величине интернет-провайдер в США. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиарда долларов.
• Комиссо признавался: как только на его счету появилось 2 миллиарда долларов, он сразу же задумался о покупке футбольной команды. Изначально он планировал купить «Нью-Йорк Ред Буллз» или «ЛА Гэлакси». Но «РБ» не захотел продавать проект. А в Лос-Анджелесе у него попросили слишком много денег (около 300 миллионов евро).
• В 2017-м Комиссо купил «Нью-Йорк Космос». В первую очередь его привлекло то, что когда-то за клуб выступали Франц Беккенбауэр, Пеле, Джорджо Киналья. Пока «Космос» выступает в NASL (Североамериканская футбольная лига). Но Комиссо уже сказал, что поставил перед командой амбициозную цель – с 2020 года участвовать в МЛС.
• Своим главным футбольным достижением считает то, что добился переезда «Нью-Йорк Космос» на Кони-Айленд. Раньше клуб играл на небольшом поле в пригороде Бруклина. Теперь команда проводит матчи на 17-тысячном стадионе.
• Комиссо давно мечтал о покупке европейской команды. В 2018-м он пытался выкупить «Милан» у Йонхона Ли, но китайский бизнесмен не продал клуб.
• Первое интервью Комиссо в качестве владельца «Фиорентины»: «Цель команды на ближайший сезон? Не вылететь в Серию В».