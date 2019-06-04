Новый бой Хабиба: слова, факты, промо-ролик
04 июня 2019, 21:51
7 сентября Хабиб Нурмагомедов проведет бой в легком весе против Дастина Порье. Поединок состоится в Абу-Даби. UFC уже опубликовала официальное видео к этому бою.
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- Хабиб Нурмагомедов не проводил бои с 6 октября 2018 года. Тогда он победил Конора Макгрегора, а потом получил дисквалификацию на девять месяцев. Все из-за участия в драке после поединка.
- Дастин Порье победил Макса Холлоуэйя в апрельском бою за пояс временного чемпиона. На роль соперника Хабиба претендовали Макгрегор и Фергюсон, но им логично стал именно Порье.
- «Мы зарубимся, а я заставлю его ошибаться. Посмотрим, что произойдет. Если Хабиб замедлится, ему станет тяжело. Мне не нужна его усталость – навыки позволяют создать проблемы даже в начале. Выиграю вопреки всем ожиданиям. В этом моя жизнь», – говорил Порье еще в мае.
- Со стороны Хабиба о предстоящем поединке высказался его отец: «Порье заслужил этот бой, он прошел Холлоуэя. Порье – опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке».
- Статистика говорит в пользу Хабиба. Нурмагомедов не проигрывал еще ни разу (27-0). У Дастина Порье в активе 25 побед и 5 поражений.
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