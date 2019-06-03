Ибрагимович сделал три шедевральных касания и забил супергол через себя в падении

Первым касанием принял мяч, вторым – подбросил его в воздух, третьим – вколотил его в сетку ударом через себя в падении. Это даже не похоже на обычные голы «бисиклетой» – там обычно смотрят только на удар. Здесь гениальны и предшествующие голу действия:

Результат был неожиданным – одна из лучших команд Запада проиграла аутсайдеру Востока: «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Нью Инглэнд» 1:2. При счете 0:2 форвард «Гэлакси» Златан Ибрагимович забил очередной выдающийся гол в своей карьере.

У Златана 11 голов в 12 матчах, он не забивал лишь в трех играх сезона, «Гэлакси», кстати, в них победить не смог. Его команда бодро начала чемпионат, но в мае проиграла подряд четыре матча. Неудачи позволили отпустить клуб «Лос-Анджелес» – он опережает идущих вторыми «Гэлакси» на девять очков.

Май своеобразно складывается и для Златана: его успели оштрафовать за симуляцию, а затем еще и дисквалифицировать за стычку с вратарем.

Сейчас Златан – второй в списке бомбардиров, впереди только мексиканец Вела с 16 голами.