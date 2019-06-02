Инстаграм удалил аккаунт девушки, которая выбежала на поле во время финала ЛЧ

Вчера модель Кинси Волански выбежала на поле во время финала ЛЧ. Для тех, кто пропустил все на свете, это выглядело так:

Благодаря этому забегу количество подписчиков в инстаграме Волански за одну ночь увеличилось с 316 тысяч до 2,5 миллионов. А сегодня утром Кинси выступила с заявлением, что ее аккаунт взломали, и сам сервис удалил его.

Этот контент не поддерживается в AMP Перейти на полную версию