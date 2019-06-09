Бразильянка Формига сыграла на семи ЧМ по футболу. А еще – на всех Олимпиадах

Чемпионат мира по женскому футболу начали проводить в 1991 году. Во втором розыгрыше в Швеции в 1995 году за сборную дебютировала 17-летняя полузащитница Формига. С тех пор она не пропускает ни одного ЧМ.

В сегодняшнем матче ЧМ-2019 со сборной Ямайки Формига провела на поле все 90 минут. Ее форма в 41 год – фантастика, на клубном уровне она играет за «ПСЖ» и пока не думает останавливаться.

У Формиги уже есть крутой рекорд на Олимпиаде. Впервые женский футбол включили в программу в 1995-м, и Формига не пропустила ни одного турнира. Теперь у нее есть рекорд и на ЧМ.

В мужском футболе все намного хуже. По пять ЧМ есть только у четырех игроков:

Лотар Маттеус (ФРГ) – 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998.

Джанлуиджи Буффон (Италия) – 1998 (не играл), 2002, 2006, 2010 и 2014.

Антонио Карвахаль (Мексика) – 1950, 1954, 1958, 1962 и 1966.

Рафаэль Маркес (Мексика) – 2002, 2006, 2010, 2014 и 2018.

Пока Формига ни разу не выигрывала ни ЧМ, ни Олимпиаду. В этом году у нее есть все шансы исправить этот недочет: чемпионат мира для Бразилии начался с разгромной победы со счетом 3:0.