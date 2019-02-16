Писарро забил в 40 лет. Это рекорд Бундеслиги
16 февраля 2019, 23:32
Гол Клаудио Писарро на шестой компенсированной минуте спас от поражения бременский «Вердер» – 1:1 на выезде с «Гертой». Перуанцу удалось это в возрасте 40 лет и 136 дней – никто старше в Бундеслиге никогда не забивал.
Кстати, рекорд принадлежал другому игроку «Вердера» – Мирко Вотаве. Разница между возрастами – всего 15 дней.
Интересно, что свой первый гол Писарро забил аж в 1996 году. Например, Лионелю Месси тогда было девять лет, Неймару – три, а Килиан Мбаппе еще даже не родился.
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