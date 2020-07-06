«Вердер» остался в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола

Во втором – 2:2 в гостях:

В первом матче за право остаться в Бундеслиге «Вердер» сыграл 0:0 с «Хайденхаймом» дома.

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«Хайденхайм» упустил возможность впервые в своей истории выйти в Бундеслигу. В стыковых матчах прошлого сезона первый выход в Бундеслигу отпраздновал берлинский «Унион».

Сезон Бундеслиги официально завершен, вместо вылетевших «Падерборна» и «Фортуны» сыграют «Арминия» и «Штутгарт».