«Вердер» остался в Бундеслиге благодаря правилу выездного гола

06 июля 2020, 23:25

В первом матче за право остаться в Бундеслиге «Вердер» сыграл 0:0 с «Хайденхаймом» дома.

Во втором – 2:2 в гостях:

  • Уже на третьей минуте мяч в свои ворота забил полузащитник «Хайденхайма» Норман Тойеркауф;
  • 1:1 на 85-й – забил Тим Кляйндинст;
  • В добавленное время забил Людвиг Аугустинссон – 2:1 в пользу «Вердера»;
  • «Хайденхайм» успел сравнять в самом конце с пенальти – 2:2 (Кляйндинст – дубль).
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«Хайденхайм» упустил возможность впервые в своей истории выйти в Бундеслигу. В стыковых матчах прошлого сезона первый выход в Бундеслигу отпраздновал берлинский «Унион».

Сезон Бундеслиги официально завершен, вместо вылетевших «Падерборна» и «Фортуны» сыграют «Арминия» и «Штутгарт».

А ведь «Вердер» был в шаге от вылета
Фанаты «Вердера» скинулись на сто ящиков пива «Униону». В благодарность за нужный результат