«Бавария» выиграла кубок Германии. Ковач берет его второй раз подряд

Кубок Германии. Финал

Бавария – РБ Лейпциг – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Левановски, 29; 2:0 – Коман, 78; 3:0 – Левандовски, 85.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач снова взял кубок Германии. В предыдущем сезоне он работал в «Айнтрахте», вместе с которым обыграл в финале свой будущий клуб, «Баварию», со счетом 3:1.

В этом сезоне вместе с Ковачем «Бавария» выиграла три кубка из четырех, в которых команда принимала участие:

Суперкубок Германии: 5:0 с «Айнтрахтом»

Бундеслига: двухочковый отрыв от «Боруссии»

Кубок Германии: 3:0 с «Лейпцигом»

Единственный вылет – в Лиге чемпионов. В 1/8 «Баварию» выбил «Ливерпуль», финалист Лиги чемпионов и главный фаворит в битве за трофей.

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Несмотря на то, что «Бавария» не могла гарантировать трофей вплоть до последнего тура, результаты не сильно отличаются от предыдущих сезонов.

Сезон 18/19: 78 очков, 24 победы, 88 забитых мячей

Сезон 17/18: 84 очка, 27 побед, 92 забитых мячей

Сезон 16/17: 82 очка, 25 побед, 89 забитых мячей

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