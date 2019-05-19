Видели, что «Сити» вчера вышел в красно-черном? В этой форме клуб выигрывал Кубок 50 лет назад

«Ман Сити» вчера удивил всех. Футболисты вышли на разминку перед финалом КА с «Уотфордом» в футболках с красно-черными полосками и старым логотипом. В таких майках команда побеждала в Кубке Англии пятьдесят лет назад. Тогда «Сити» обыграл «Лестер» (1:0), а единственный мяч забил Нил Янг.

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Такую джерси можно купить в онлайн-магазине команды всего за 60 фунтов.

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Кстати, красно-черные полоски совсем недавно появлялись на форме «Манчестер Сити». Например, в сезоне-2011/12.

Или в сезоне-2010/11. Но третий комплект формы был не полностью красно-черным. Он был белым с двумя диагональными полосками.

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