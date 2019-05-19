Менеджера по экипировке сборной Швеции называют пуддингом. Он работает в команде уже 35 лет

После матча Швеция – Швейцария, который закончился счетом 4:3 (у шведов забрасывали Веннберг, Нюландер, Густафссон и Экман-Ларссон, у швейцарцев – Андригетто, Дженацци и Хас), произошла милая церемония награждения.

Шведы позвали на лед менеджера по экипировке Андерса Вейдерштоля и вручили ему памятный свитер за 35 лет, что он работает в команде. На спине был 35 номер и надпись «Pudding» (Пуддинг) – так его шутливо называют шведские хоккеисты. Кажется, Андерс не сразу понял, зачем диктор стадиона объявил его имя. Посмотрите на его реакцию – он дико растерялся.