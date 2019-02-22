Новый президент РФС – Александр Дюков. Это официально, но ответ все знали заранее
22 февраля 2019, 12:33
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков был единственным кандидатом на выборах.
Коротко о нем:
- До футбола работал в руководстве «Газпром Нефть».
- Уже сотрудничал с РФС и разрабатывал для него проект «Стратегии 2030».
- 51 год.
- Называет лимит искусственным барьером и хочет, чтобы РФС сам зарабатывал.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить