«Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие». Вейналдум все рассказал

08 мая 2019, 00:42

Если вдруг пропустили (что?): Джорджиньо Вейналдум – центральная фигура камбэка «Ливерпуля». Он вышел на замену в перерыве (вместо крайнего защитника Робертсона), а на 54-й и 56-й минутах забил по голу. После этого «Ливерпуль», который проиграл первый матч 0:3, сравнял счет в серии. 

«Я злился, что остался в запасе, но Клопп сказал, что я секретное оружие. – цитирует Sports.ru интервью из трансляции матча на «Матч ТВ», – Это невероятно. После первого матча было сложно что-то объяснить. А теперь мы выиграли 4:0. Многие говорили, что мы не сможем этого сделать. Но мы забили четыре и смогли это сделать. Это очень эмоционально. Вы видите, что происходит. Мы верили с самого начала. Все верили – игроки и тренеры. Мы понимали, что это возможно».

  • Вейналдум – центральный полузащитник. Большинство матчей в этом сезоне он провел как раз на этой позиции. 
  • До этого во всех клубных турнирах сезона он забил три гола.
  • Вейналдуму 28 лет. Он играет в «Ливерпуле» третий сезон (все – в основном составе среди лидеров команды по числу проведенных матчей)

 

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