Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад
27 июля 2020, 16:53
Мирча сказал, что уволился из-за агрессии со стороны фанатов «Динамо»:
«Работать в такой враждебной атмосфере невозможно. Не могу понять, почему фанаты действуют вопреки интересам своего клуба. Я хотел вернуть команду на исторический уровень».
- Луческу возглавил «Динамо» 23 июля.
- С 2004 по 2016 год он тренировал «Шахтер» – главного конкурента киевлян.
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