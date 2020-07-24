«Лацио» обеспечил себе место в четверке Серии А, но официально еще не вышел в ЛЧ

«Лацио» обыграл «Кальяри» 2:1 и обеспечил себе минимум четвертое итоговое место.

Единственное условие, при котором четвертая команда Серии А не сыграет в ЛЧ, это победа «Наполи» в ЛЧ, а «Ромы» – в ЛЕ. Тогда в следующем сезоне ЛЧ помимо них сыграют только первые три команды Италии.

Последний раз «Лацио» играл в ЛЧ в сезоне-2007/08 – занял последнее место в группе с «Реалом», «Олимпиакосом» и «Вердером».