Петреску заразился коронавирусом. В России он тренировал «Кубань» и «Динамо»

22 июля 2020, 17:27

О заражении рассказал его представитель Николай Пырнэу:

«Сегодня утром разговаривал с Даном, у него обнаружили коронавирус, он сдал положительный тест. Вчера у него была небольшая температура, но в остальном все нормально, без особенных осложнений».

  • Петреску тренировал в России «Кубань» (2010-2012) и «Динамо» (2012-2014).
  • Сейчас он возглавляет ЧФР.