Судейские решения помогли «Реалу» набрать очков больше всех в этом сезоне Примеры

Автор ESPN и AS под ником Mr. Chip посчитал, как судейские решения влияли на результаты в этом сезоне чемпионата Испании. За основу он брал:

Назначенные штрафные и пенальти.

Желтые карточки и удаления.

Отдельный пункт, суммирующий все предыдущие.

Итог – «Реал» выиграл больше всех благодаря решениям судей (набрал 44 очка). «Барселона» по этому показателю (у нее вообще отрицательный баланс очков) не вошла даже в топ-10. Полная таблица выглядит так: