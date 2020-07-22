Судейские решения помогли «Реалу» набрать очков больше всех в этом сезоне Примеры
22 июля 2020, 10:26
Автор ESPN и AS под ником Mr. Chip посчитал, как судейские решения влияли на результаты в этом сезоне чемпионата Испании. За основу он брал:
- Назначенные штрафные и пенальти.
- Желтые карточки и удаления.
- Отдельный пункт, суммирующий все предыдущие.
Итог – «Реал» выиграл больше всех благодаря решениям судей (набрал 44 очка). «Барселона» по этому показателю (у нее вообще отрицательный баланс очков) не вошла даже в топ-10. Полная таблица выглядит так:
Этот контент не поддерживается в AMP
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить