Новый образ фигуристки Трусовой – Дейнерис из «Игры престолов»

Об этом сама Александра Трусова рассказала в инстаграме. Предстоящий сезон для 14-летней Трусовой станет первым на взрослом уровне.

«В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра престолов». Основные композиции: Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king», – написала фигуристка.