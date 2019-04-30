Новый образ фигуристки Трусовой – Дейнерис из «Игры престолов»
Об этом сама Александра Трусова рассказала в инстаграме. Предстоящий сезон для 14-летней Трусовой станет первым на взрослом уровне.
«В новом сезоне в произвольной программе я буду в образе Дейенерис Бурерожденной под музыку из сериала «Игра престолов». Основные композиции: Matt Bellamy – Pray (High Valerian), Ramin Djawadi – The Night king», – написала фигуристка.
• Дейнерис Таргариен – один из главных персонажей серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. По мотивам книг снят сериал «Игра престолов», где роль Дейнерис исполняет Эмилия Кларк.
• Трусова рассказала о новой произвольной программе через день после выхода третьей серии заключительного сезона сериала. Там представлена масштабная битва, которую называют самой продолжительной в истории кино и сериалов. Серия идет 82 минуты.
• Александра Трусова – двукратная чемпионка мира среди юниоров. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.