Улица Лидса временно переименована в честь Марсело Бьелсы

Улица получила название Marcelo Bielsa Way. Авторы идеи – руководство торгового центра Trinity Leeds. Его директор Мэддисон сказал:

«Это фантастический момент для города. Мы рады отметить возвращение «Лидса» в АПЛ.

Бьелса заслуживает похвал за то, как быстро он поменял ситуацию «Лидса». Мы рады переименовать улицу в его честь».