«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет

Это произошло после того как в Чемпионшипе «Вест Бромвич» проиграл «Хаддерсфилду».

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Теоретически «Лидс» может обогнать теперь только одна команда, а напрямую выходят две.