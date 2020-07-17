Ареоля берет чемпионство уже три сезона подряд. Он отыграл за «Реал» три матча
17 июля 2020, 02:13
Альфонс Ареоля – и его достижения:
- Победа в лиге с «ПСЖ» в сезоне-2017/18.
- Победа в лиге с «ПСЖ» в сезоне-2018/19.
- Победа в лиге с «Реалом» в сезоне-2019/20.
Игровое время:
- 34 матча в сезоне-2017/18.
- 21 матч в сезоне-2018/19.
- По 3 матча за «ПСЖ» и «Реал» в сезоне-2019/20.
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