«Ростов» устроил голосование, кто вредит репутации РПЛ – Карпин или Прядкин
14 июля 2020, 15:59
На данный момент проголосовало больше трех тысяч человек. 96% – за Прядкина.
- Карпин после матча с «Оренбургом» (0:0) назвал РПЛ Роспотребнадзор-лигой и процитировал Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости».
- Президент РПЛ Сергей Прядкин пожаловался на Карпина в РФС, сказав, что его слова наносят ущерб репутации лиги.
- Карпин ответил: «Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги».
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