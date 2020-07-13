«Вильярреал» вывел «Севилью» в Лигу чемпионов, проиграв «Реалу Сосьедад»

13 июля 2020, 22:43

В 36-м туре Примеры «Вильярреал» проиграл «Реалу Сосьедад» 1:2.

После этого в Испании окончательно сформировалась четверка участников ЛЧ-2020/21: «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Севилья». 

Претендовавший на ЛЧ «Вильярреал» поборется за место в Лиге Европы.

Полная таблица чемпионата Испании

«Севилья» порадовалась своему выходу в ЛЧ в твиттере:

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