Романов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка
13 июля 2020, 22:18
Александру Романову 20 лет, два предыдущих сезона он отыграл в ЦСКА.
- В НХЛ его зарплата – $832,5 тысячи плюс бонусы
- Общая средняя сумма договора – $1,17 млн.
- «Монреаль» выбрал Романова во втором раунде драфта-2018 под 38-м номером.
В мае «Монреаль» согласовал контракт с Романовым, 13 июля объявил о заключении сделки официально.
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