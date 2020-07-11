Антонио из «Вест Хэма» – девятый англичанин, оформивший покер в матче Премьер-лиги

Антонио сыграл в матче с «Норвичем» 77 минут – за это время он забил 4 гола. Для «Вест Хэма» это суперважная победа (4:0), после которой он оторвался от зоны вылета на 6 очков (но у «Борнмута» матч в запасе).

Антонио стал

1. Первым футболистом «Вест Хэма» за 40 лет, забивший 4 мяча.

2. Девятым английским игроком, оформивший покер в матче Премьер-лиги.