Антонио из «Вест Хэма» – девятый англичанин, оформивший покер в матче Премьер-лиги

11 июля 2020, 16:55

Антонио сыграл в матче с «Норвичем» 77 минут – за это время он забил 4 гола. Для «Вест Хэма» это суперважная победа (4:0), после которой он оторвался от зоны вылета на 6 очков (но у «Борнмута» матч в запасе).

Антонио стал

1. Первым футболистом «Вест Хэма» за 40 лет, забивший 4 мяча.

2. Девятым английским игроком, оформивший покер в матче Премьер-лиги.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

И да, Антонио – полузащитник. Последний раз он показывал что-то подобное в Премьер-лиге 4 года назад – оформил дубль в матче с «Уотфордом» в сентябре-2016.