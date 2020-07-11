Антонио из «Вест Хэма» – девятый англичанин, оформивший покер в матче Премьер-лиги
11 июля 2020, 16:55
Антонио сыграл в матче с «Норвичем» 77 минут – за это время он забил 4 гола. Для «Вест Хэма» это суперважная победа (4:0), после которой он оторвался от зоны вылета на 6 очков (но у «Борнмута» матч в запасе).
Антонио стал
1. Первым футболистом «Вест Хэма» за 40 лет, забивший 4 мяча.
2. Девятым английским игроком, оформивший покер в матче Премьер-лиги.
Этот контент не поддерживается в AMP
И да, Антонио – полузащитник. Последний раз он показывал что-то подобное в Премьер-лиге 4 года назад – оформил дубль в матче с «Уотфордом» в сентябре-2016.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить