Александр Емельяненко рассказал, что переболел коронавирусом
10 июля 2020, 17:31
Сказал, что заразился еще до пандемии:
«Я им уже переболел, когда еще не было эпидемии. Он только начинался, еще все гуляли, а разговоров о нем не было.
Два дня я был с температурой 38 градусов, ходил делать по вечерней тренировке. И все прошло: трудом и потом выгнал его из себя. Последствий в итоге никаких. Организм молодой, борется со всеми этими инфекциями».
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