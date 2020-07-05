Боттас выиграл первую гонку в сезоне Формулы 1. Квят сошел
05 июля 2020, 17:53
Вот такие итоги по топ-10:
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📌 Льюис Хэмилтон сначала финишировал вторым, но из-за штрафа стал четвертым. Еще пять секунд добавили ко времени Серхио Переса.
📌 У Ландо Норриса первый подиум в Формуле 1. Ему же дали дополнительное очко за лучший круг.
📌 Даниил Квят сошел за круг до финиша из-за прокола колеса, хотя шел 11-м. На его месте в итоге финишировал дебютант Николя Латифи.
📌 Девять гонщиков вылетели из-за проблем с болидами.
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