«Оренбург» заявит на игру с «Рубином» 16 игроков. Неделю назад это было бы нарушением регламента

«Оренбургу» помогли изменения в регламенте от 29 июня. РФС вычеркнул пункт о готовности команды к матчу, если у нее есть 16 игроков и два вратаря. Теперь не нужно обязательно набирать именно такое количество.

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал о заявке на «Рубин»: «На матче в заявке будет 16 футболистов, остальные – персонал. С нами полетят спортивный и генеральный директора. Из молодежки будет всего один человек. Остальные 15 футболистов либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам».

UPD. В итоге клуб вообще заявил только 15 человек.