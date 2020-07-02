У «Челси» – 10 поражений, больше при Абрамовиче было только у Моуринью. Тогда клуб стал 10-м, сейчас – в зоне ЛЧ

• Сезон-2015/16: «Челси» проиграл 12 раз и занял 10-е место – Моуринью был уволен, команда заканчивала чемпионат с Хиддинком.

• Сезон-2019/20: «Челси» проиграл «Вест Хэму» – это 10-е поражение, но в таблице – четвертое место после 32 туров с запасом в два очка от «МЮ» и «Вулверхэмптона».