Роналду перестал быть самым молодым игроком в истории «Спортинга»
02 июля 2020, 10:36
Криштиану Роналду дебютировал за «Спортинг» в возрасте 17 лет и 6 месяцев.
Новый рекорд установил Жоэлсон Фернандеш – вышел играть в 17 лет и 4 месяца. Он тоже атакующий полузащитник (левый, но может сыграть в центре),
Фернандеш отыграл несколько минут в конце – пробил по воротам первым же касанием.
«Спортинг» победил 2:1 «Жил Висенте» и продолжает идти третьим в чемпионате Португалии.
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