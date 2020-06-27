«Ливерпуль» и полиция Мерсисайда выпустили совместное заявление после празднования чемпионства

27 июня 2020, 15:27

Что пишет «Ливерпуль»:

  • «Несколько тысяч фанатов пришли к Пирс-Хед. Некоторые игнорировали социальную дистанцию и рисковали общественной безопасностью».
  • «Потенциальная опасность второго пика COVID-19 все еще существует. Нужно работать вместе, чтобы все достигнутое имело смысл».
  • «Когда все будет безопасно, устроим чемпионский парад. До этого времени безопасность – приоритет».

«Ливерпуль» и полиция Мерсисайда называют поведение фанатов неприемлемым.

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