Фигурист Коляда перешел к тренеру Мишину
27 июня 2020, 13:27
Подтверждение от президента Федерации фигурного катания РФ Александра Горшкова: «В ФФККР лежит пакет документов от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину. Мы со своей стороны не возражаем».
- К 25 годам Михаил Коляда дважды выигрывал бронзу на ЧЕ, был третьим на ЧМ и брал серебро в команде на Олимпиаде-2018.
- Он выступает в одиночном мужском фигурном катании. Предыдущий тренер – Валентина Чеботарева.
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