Прядкин подтвердил неявку «Оренбурга» на матч с «Краснодаром»

26 июня 2020, 18:19

Комментарий главы РПЛ по трем матчам 24-го тура:

• «Оренбург» – «Краснодар»: «Оренбург» проинформировал, что не может организовать матч, КДК вынесет решение по неявке.

• «Ростов» – «Арсенал»: «Ростов» готов проводить матч, есть надежда, что сыграет основным составом.

• «Динамо» – ЦСКА: игроки «Динамо» ежедневно сдавали отрицательные тесты, клуб получит предписание от Роспотребнадзора до конца дня.

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