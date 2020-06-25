Рамос забил 8-й гол в этом сезоне Примеры. Это его личный рекорд результативности

Он забивал «Леганесу», «Эйбару» (дважды), «Алавесу», «Осасуне», «Сельте», «Сосьедаду» и «Мальорке». Рамос – второй бомбардир «Реала» в этом сезоне Примеры. Больше голов только у Бензема – 17.

Последний гол Рамос забил со штрафного. Сейчас у него больше таких голов, чем у Криштиану Роналду за два года.